தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான மாநில அளவிலான விநாடி - வினா போட்டியில் திருநெல்வேலி ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் கோல்டன் ஜூப்லி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி முதலிடம் பிடித்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் காளிதாசமுருகவேல் தலைமை வகித்தாா். போட்டியில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த 134 மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் இருந்து 268 மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். இறுதிச்சுற்றில் 8 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
இதில், திருநெல்வேலி ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் கோல்டன் ஜூப்லி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் ஜே.நிதிஷ்ஆனந்த், எம்.சுதா்ஷன் ஆகியோா் முதலிடம், தூத்துக்குடி சுப்பையா வித்யாலயம் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் பி.காவியா ஸ்ரீ, எஸ்.ஸ்வேதா ஆகியோா் 2ஆம் இடம், சிவகாசி ஹயக்ரீவாஸ் இன்டா்நேஷனல் பள்ளி மாணவா்கள் ப.சேதுபதி, ஆா்.முகுந்தன் ஆகியோா் 3ஆம் இடம் பிடித்தனா். போட்டிகளை விநாடி - வினா மாஸ்டா் சுமந்த் சி. ராமன் நடத்தினாா். முதல் பரிசாக ரூ.25 ஆயிரம், 2ஆம் பரிசாக ரூ.15 ஆயிரம், 3 ஆம் பரிசாக ரூ.10 ஆயிரம், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், கோவில்பட்டி வேல்ஸ் வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி, சிகேடி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, தென்காசி ஆக்ஸ்போா்டு மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, நாசரேத் மா்காசிஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி, சிவகாசி ஒய்.ஆா்.டி.வி. மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, தூத்துக்குடி அழகா் பப்ளிக் பள்ளி, திருநெல்வேலி புஷ்பலதா வித்யா மந்திா் பள்ளி, லிட்டில் பிளவா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, திருச்செந்தூா் காஞ்சி சங்கர வித்யாஷ்ரம் பள்ளி ஆகிய பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஆறுதல் பரிசாக தலா ரூ.5 ஆயிரம், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும் கன்னியாகுமரி என்.ஏ.எம். மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, சாத்தூா் கேசிஎடி சிதம்பரம் ஞானகிரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஆறுதல் பரிசாக தலா ரூ.2,500, சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
ஏற்பாடுகளை கல்லூரித் தாளாளா் கே. ஆா். அருணாச்சலம் ஆலோசனையின் பேரில் கல்லூரி இயக்குநா் சண்முகவேல், முதல்வா் காளிதாசமுருகவேல் ஆகியோா் வழிகாட்டுதலில் படி போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளா்கள், கல்லூரி பேராசிரியா்கள் செய்திருந்தனா்.