தெற்கு ஆத்தூரில் பேருந்து மோதி பெண் காயம்
ஆறுமுகனேரி: தெற்கு ஆத்தூரில் தனியாா் பேருந்து மோதி பெண் படுகாயமடைந்தாா்.
குரும்பூா் அருகிலுள்ள நல்லூா் முத்துமாலைவிளையைச் சோ்ந்தவா் அசோக்குமாா். இவரது மனைவி முத்துமாரி(35). இருவருக்குமிடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, முத்துமாரி கணவரைப் பிரிந்து தெற்கு ஆத்தூா், தேவா் தெருவிலுள்ள தன் தந்தை வீட்டில் வசித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், ஆத்தூா் ரேஷன் கடையில் பொருள்களை வாங்கிவிட்டு, தன் தந்தையுடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த முத்துமாரி மீது, பின்னால் வந்த தனியாா் பேருந்து மோதியுள்ளது. இதில் அவா் தூக்கியெறியப்பட்டு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவா் ஆத்தூா் தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
இது குறித்து முத்துமாரி கொடுத்த புகாரின்பேரில், ஆத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநரான கன்னியாகுமரியைச் சோ்ந்த புத்தகம் குமரேசன் மகனான சுரேஷ் என்பவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.