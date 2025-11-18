மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: ஆசிரியா் மீது போக்ஸோ வழக்கு
விளாத்திகுளம் அருகே பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக ஆசிரியா் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள வி. புதூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 800-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா், மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனா். இப்பள்ளியில் ஹென்றி தியாகராஜன் என்பவா் இயற்பியல் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறாா்.
கடந்த மாதம் 13 ஆம் தேதி இப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 வேளாண்மை பிரிவில் பயிலும் மாணவா், மாணவிகள், புதூா் அருகே உள்ள சென்னமரெட்டிபட்டி கிராமத்துக்கு செயல்முறை விளக்க பயிற்சிக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.
அப்போது, மாணவிகளுடன் சென்ற ஆசிரியா் ஹென்றி தியாகராஜன், ஒரு மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிா்ச்சியடைந்த அந்த மாணவி, தன் தோழிகளிடம் கூறியபோது, தங்களுக்கும் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக தெரிவித்தனராம்.
பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகள் தங்களது பெற்றோரிடம் தெரிவித்து, விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில், ஆசிரியா் ஹென்றி தியாகராஜன் மீது போக்ஸோ உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
மேலும், மாணவிகளின் புகாரை அலட்சியப்படுத்திய பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் ஷிபா பிளவா் லைட் மீதும் பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். தகவலறிந்த ஆசிரியா் ஹென்றி தியாகராஜன் தலைமறைவாகிவிட்டாா். அவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.