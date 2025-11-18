31 மாணவா்களுக்கு கலைப் பயிற்சி சான்றிதழ்
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தின்போது, நாட்டுப்புறக் கலைப் பயிற்சி பெற்ற 31 மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
இக்கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் க. இளம்பகவத் தலைமை வகித்து, பல்வேறு உதவித் தொகைகள், கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தின்கீழ் வீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக பொதுமக்களிடமிருந்து 437, மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து 14 என மொத்தம் 451 மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டாா்; அவற்றின் மீது விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களை அறிவுறுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, கலைப் பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில், மாவட்ட அரசு இசைப் பள்ளியில் 2024 -25ஆம் ஆண்டின் பகுதிநேர நாட்டுப்புறக் கலைப் பயிற்சி மையத்தில் கிராமியப் பாடல், வில்லுப்பாட்டு, புலியாட்டம், ஒயிலாட்டம் ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெற்று தோ்வெழுதிய 31 மாணவா்-மாணவியருக்கு சான்றிதழ், 9 பேருக்கு பங்கேற்பு சான்றிதழ்களை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆ. ரவிச்சந்திரன், சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனித் துணை ஆட்சியா் (பொ) வள்ளி, ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் சாந்தி, துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) மகேந்திரன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.