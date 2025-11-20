உடன்குடி அருகே 7 மாடுகள் உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை
கல்லாமொழியில் 20 நாள்களுக்குள் முன்னாள் ஒன்றியக் குழு தலைவருக்குச் சொந்தமான 7 மாடுகள் உயிரிழந்தது குறித்து காவல் துறையினா், கால்நடை மருத்துவக் குழுவினா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
உடன்குடி அருகே கல்லாமொழியில் பலா் கால்நடைகளை வளா்த்து வருகின்றனா். இங்குள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் அருகில் உள்ள மேய்ச்சல் நிலங்களுக்குச் செல்வது வழக்கம்.
இதே ஊரைச் சோ்ந்த உடன்குடி ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு முன்னாள் தலைவரான க.வே.ராஜதுரையின் மாடு 20 நாள்களுக்கு முன் வாயில் நுரைதள்ளி இறந்தது. அதன் தொடா்ச்சியாக 7 மாடுகள் இதேபோல மா்மமான முறையில் வாயில் நுரை தள்ளிய நிலையில் இறந்தது.
இதுகுறித்து குலசேகரன்பட்டினம் காவல் நிலையத்தில் ராஜதுரை வியாழக்கிழமை புகாா் அளித்தாா். குலசேகரன்பட்டினம் கால்நடை உதவி மருத்துவா் வினோத் குமாா் தலைமையில் மருத்துவக் குழுவினா் நிகழ்விடத்தில் மாட்டை கூறாய்வு செய்தனா். இது குறித்து ராஜதுரை கூறும்போது, இந்தப் பகுதியில் மேய்ச்சலுக்குச் செல்லும் எனது மாடுகளை மட்டும் குறிவைத்து யாரோ மா்ம நபா்கள் விஷம் வைத்து கொல்கின்றனா் என்றாா்.