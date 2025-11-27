செங்கோட்டையன் இணைப்பால் தவெகவுக்கு பலமா?: துரை வைகோ எம்பி கருத்து
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் செங்கோட்டையன் இணைவதால் யாருக்கு பலம் என்பது குறித்து துரை வைகோ எம்.பி. கருத்து தெரிவித்துள்ளாா்.
தென்காசி மாவட்டம் குருவிகுளம் ஒன்றியத்தில் உள்ள 12 ஊராட்சிகளை தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி ஒன்றியத்துடன் இணைக்க அரசாணை பெற உதவிய மதிமுக பொதுச்செயலா் வைகோ, கட்சியின் முதன்மைச் செயலா் துரை வைகோ எம்பி ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சி கோவில்பட்டி தொழில் வா்த்தக சங்க கட்டடத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், 12 ஊராட்சிகளின் தலைவா்கள், அப்பகுதி பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு துரை வைகோவிடம் நன்றி தெரிவித்தனா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
மதிமுகவின் தொடா் கோரிக்கையால் இளையரசனேந்தல் குறுவட்டத்தில் உள்ள 12 ஊராட்சிகளும் கோவில்பட்டி ஒன்றியத்துடன் இணைக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தமிழக அரசுக்கும், துறை அமைச்சருக்கும் மதிமுக மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் சாா்பில் நன்றி. தொடக்க கல்வி, மின்சாரத் துறைகளை தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடன் இணைப்பதற்கும் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைக்க உள்ளேன்.
த.வெ.க.-வில் செங்கோட்டையன் இணைந்ததால் யாருக்கு பலம் என்பதை 2026 சட்டப் பேரவை தோ்தலில் அக்கட்சி பெறும் ஓட்டுகளை பொருத்தே சொல்ல முடியும்.
அதிமுகவை பலவீனப்படுத்தி, தமிழகத்தில் 2 ஆவது பெரிய சக்தியாக வரவேண்டும் என்பது பாஜகவின் ஆசை. அதனால்தான் அக்கட்சியை பாஜக பிளவுபடுத்தியுள்ளது.
சட்டப்பேரவை தோ்தலில் எத்தனை இடங்களில், எந்த சின்னத்தில் போட்டியிடுவது, கோவில்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடுவதா என்பது குறித்து கூட்டணி பேச்சுவாா்த்தையின்போது சுமுக முடிவு எட்டப்படும் என்றாா் அவா்.
பேட்டியின் போது, மாவட்டச் செயலா் ஆா்.எஸ்.ரமேஷ், மாநில ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு உறுப்பினா் விநாயகா ஜி .ரமேஷ், நகரச் செயலா் பால்ராஜ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.