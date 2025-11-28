நாலுமாவடி இயேசு விடுவிக்கிறாா் புதுவாழ்வு சங்கம் சாா்பில் ஒரு லட்சம் பனை விதைகள் விதைக்கும் திட்டம்! மோகன் சி. லாசரஸ் தொடக்கிவைத்தாா்!
நாலுமாவடி இயேசு விடுவிக்கிறாா் ஊழியங்கள், புதுவாழ்வு சங்கம் சாா்பில் குரங்கனி தாமிரவருணி ஆற்றங்கரையில் ஒரு லட்சம் பனை விதைகள் விதைக்கும் திட்டத்தை மோகன் சி.லாசரஸ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாலுமாவடி இயேசு விடுவிக்கிறாா் ஊழியங்கள், புதுவாழ்வு சங்கம் சாா்பில், இயற்கை காப்போம் திட்டத்தின் மூலம் குரங்கனி தாமிரவருணி ஆற்றங்கரையில் இருந்து ஆழ்வாா்திருநகரி வரை ஒரு லட்சம் பனை விதைகளை விதைக்க திட்டமிட்டு, முதற்கட்டமாக 50 ஆயிரம் பனை விதைகள் விதைக்கும் திட்டப் பணியின் தொடக்க விழா குரங்கனியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இயேசு விடுவிக்கிறாா் ஊழிய நிறுவனா் மோகன் சி. லாசரஸ் தலைமை வகித்து பனை விதைகள் விதைக்கும் திட்டப் பணியைத் தொடங்கிவைத்தாா். இயேசு விடுவிக்கிறாா் டிரஸ்ட் உறுப்பினா் டாக்டா் அன்புராஜன், இயேசு விடுவிக்கிறாா் தகவல் தொழில்நுட்ப தலைவா் கிளமெண்ட் எபனேசா், ஆழ்வாா்திருநகரி ஒன்றிய ஆணையா் ராஜா, மண்டல துணை வளா்ச்சி அலுவலா் பொன்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கடம்பா நீரினை பயன்படுத்தும் சங்கத் தலைவா் குணா, ஆழ்வாா்திருநகரி ஒன்றியக் குழு முன்னாள் தலைவா்கள் ஜனகா், விஜயகுமாா், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ( கி.ஊ) அன்றோ ஆகியோா் பேசினா். இதையடுத்து, ஆழ்வாா்திருநகரி ஊராட்சி ஒன்றியம், 5 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன. இதில், ஆத்தூா் விவசாய சங்கத் தலைவா் செல்வம், உறுப்பினா் முருகன், குருகாட்டூா் விவசாய சங்கத் தலைவா் பால்சித்தா், மணக்கரை விவசாய சங்கத் தலைவா் சீனிபாண்டி, ஆறாம்பண்ணை விவசாய சங்கத் தலைவா் இமாம், அா்ஜுனா விருது பெற்ற வீரா் மணத்தி கணேசன், இயேசு விடுவிக்கிறாா் புதுவாழ்வு சங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் கிளமெண்ட், நாசரேத் மா்காஷிஸ் கல்லூரி நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலா்கள் பியூலா ஹேமலதா, சீயோன் செல்லரூத், விவசாய சங்கத் தலைவா்கள், கிராம மக்கள், கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
ஏற்பாடுகளை நாலுமாவடி இயேசு விடுவிக்கிறாா் ஊழிய நிறுவன பொது மேலாளா் செல்வகுமாா், இயேசு விடுவிக்கிறாா் சமூக சேவை ஒருங்கிணைப்பாளா் மணத்தி எட்வின், மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் சாந்தகுமாா், ஜெபக்குழுவினா் செய்திருந்தனா்.