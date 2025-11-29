கோவில்பட்டியில் விபத்தில் காயமடைந்த ஓட்டுநா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
கோவில்பட்டி சீனிவாசன் நகா் 6ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த ராமசாமி மகன் சங்கரநாராயணன் (58). காா் ஓட்டுநா். இவரது மனைவி கெங்காலட்சுமி (50). இத்தம்பதி கடந்த 24ஆம் தேதி கோவில்பட்டி-கடலையூா் சாலையில் பைக்கில் சென்றனா். தனியாா் மருத்துவமனை அருகே நாய் குறுக்கே வந்ததால் பைக் நிலை குலைந்து இருவரும் கீழே விழுந்தனா்.
காயமடைந்த அவா்களை மீட்டு கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். முதலுதவிக்குப் பின்னா் சங்கரநாராயணன் தீவிர சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
அங்கு அவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
லாரி மோதி இளைஞா் பலி: இனாம் மணியாச்சி இந்திரா காலனியைச் சோ்ந்தவா் மாரிமுத்து மகன் அழகேஷ் (23). இவா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு இளையரசனேந்தல் சாலையில் கண் மருத்துவமனை அருகே பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தபோது பின்னால் வந்த லாரி மோதியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் அழகேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து லாரி ஓட்டுநா் முத்துக்குமாரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.