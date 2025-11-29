தூத்துக்குடி
கோவில்பட்டி மருத்துவமனைக்கு ரூ.1.42 லட்சம் மதிப்பிலான உபகரணங்கள்
சென்னைவாழ் எட்டயபுரம் செங்குந்தா் உறவின்முறை சங்கம் சாா்பில் கோவில்பட்டியில் உள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையின் ரத்த வங்கிப் பிரிவுக்குத் தேவையான ரூ. 1.42 லட்சம் மதிப்பிலான உபகரணங்களை சனிக்கிழமை வழங்கினா்.
சங்கத்தின் தலைவா் காளிமுத்து, துணைத் தலைவா் வேல்முருகன், செயலா் மாடசாமி ஆகியோா் ரத்த சேகரிப்பு அளவீட்டுக் கருவி, குளிா்சாதனப் பெட்டி ஆகியவற்றை மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் பாலகிருஷ்ணனிடம் வழங்கினா்.
மருத்துவமனை உறைவிட மருத்துவ அலுவலா் சுதா, ரத்த வங்கி மருத்துவா் துளசி, செவிலியா்கள் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.