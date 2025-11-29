தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடியில் 6ஆவது நாளாக மீனவா்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை
தூத்துக்குடி திரேஸ்புரம் நாட்டுப் படகு மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து கடந்த 6 நாள்களாக நாட்டுப் படகு பைபா் படகு மீனவா்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்லாததால், மீனவா்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து 500-க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப் படகுகள், பைபா் படகுகளில் ஆழ்கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் மீனவா்கள் வழக்கமாக சனிக்கிழமை கரை திரும்புவா்.
ஆனால் கடந்த ஒரு வாரமாக வங்கக் கடலில் உருவாகிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், டித்வா புயல் காரணமாக மீனவா்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை. இதனால், மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன் விற்பனை செய்யும் ஏலக் கூடம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.