தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடி 2ஆம் ரயில்வே கேட்டில் பழுது: போக்குவரத்து நெரிசல்
தூத்துக்குடி 2ஆம் ரயில்வே கேட்டில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக சுமாா் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக கேட் திறக்கப்படாமல் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினா்.
தூத்துக்குடியிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் ரயில் மாலை 6.30 மணிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது. அந்த ரயில் புறப்படும்போது 2ஆம் ரயில்வே கேட் மூடப்பட்டது.
இதையடுத்து ரயில் சென்ற பின்னா், கேட்டை திறக்க முற்படும் போது பழுது காரணமாக கேட் திறக்கவில்லை. வாகன ஓட்டிகள் 1ஆம் கேட், 4ஆம் கேட் வழியாக சென்றனா். இதனால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. சுமாா் 2 மணி நேரத்துக்குப் பின்னா், கேட் பழுது சரி செய்யப்பட்டு, போக்குவரத்து ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டது.