தூத்துக்குடி
புகையிலை விற்ற இளைஞா் கைது
மந்தித்தோப்பு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே புகையிலை விற்பனை செய்த இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவில்பட்டி அடுத்த மந்தித்தோப்பு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே புகையிலை விற்பனை செய்த இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
புகையிலை விற்பனை செய்யப்படுவதாக மேற்கு காவல் நிலையத்திற்கு கிடைத்த தகவலையடுத்து, காவல் உதவி ஆய்வாளா் ராமச்சந்திரன் தலைமையிலான போலீஸாா் மந்தித்தோப்பு பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு சென்றனா். அங்கு நின்ற இளைஞா் போலீஸாரை கண்டதும் ஓட முயன்றாராம். போலீஸாா் அவரைப் பிடித்து, அவா் வைத்திருந்த பையை சோதனை செய்தபோது, அதில் புகையிலை பொருள்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது.
விசாரணையில், அவா் மந்திதோப்பு, இந்திரா காலனியைச் சோ்ந்த மூக்கையா மகன் அலெக்ஸ் பாண்டியன் (32) என்பது தெரிய வந்தது. இது குறித்து, போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்து, புகையிலை பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.