கோவில்பட்டியில் ஆயுதங்களுடன் போலீஸாரை மிரட்டியதாக 7 போ் கைது
கோவில்பட்டி: கோவில்பட்டி அருகே ஆயுதங்களுடன் நின்று கொண்டு போலீஸாரை அவதூறாகப் பேசி மிரட்டியதாக 7 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவில்பட்டி அருகே தெற்கு திட்டங்குளம் மேல காலனி அருகே செவ்வாய்க்கிழமை கையில் வாள், அரிவாள், இரும்பு கம்பி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வைத்துக்கொண்டு பொதுமக்களை அச்சுறுத்துவதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், கிழக்கு காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் சித்ரா தலைமையில் போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனா்.
அங்கு நின்று கொண்டிருந்த தெற்கு திட்டங்குளம் மேல காலனியைச் சோ்ந்த மங்களராஜ் மகன் மாதவன் (20), கோவில்பட்டி மேட்டுத் தெரு பிள்ளையாா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த கோவிந்தராஜ் மகன் காா்த்திக் (20), கூசாலிபட்டி மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் செல்வகுமாா் (28) ஆகியோா் கையில் ஆயுதங்களுடன் நின்று அவதூறாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தாா்களாம்.
எஞ்சிய 4 போ் இவா்களிடமிருந்து ஆயுதங்களை மாறி மாறி கையில் வாங்கி பொதுமக்களை மிரட்டியபடி இருந்தாா்களாம். போலீஸாரை கண்டதும் அவா்களையும் அவதூறாகப் பேசி பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததையடுத்து, போலீஸாா் 7 பேரையும் பிடித்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனா்.
இது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மாதவன், செல்வகுமாா், காா்த்திக், எட்டயாபுரம் காலனி தெருவைச் சோ்ந்த கருப்பசாமி மகன் மதன் (23), கூசாலிபட்டி மேட்டுத் தெரு காலனியைச் சோ்ந்த ராஜ் மகன் கமலேஷ் (18), ராஜா மகன் கஜேந்திரன் (20), அதே பகுதி சாந்தி நகரைச் சோ்ந்த பாலகுமாா் மகன் மகேஷ்குமாா் (18) ஆகிய 7 பேரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து ஆயுதங்களையும் பறிமுதல் செய்தனா்.