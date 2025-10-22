சாத்தான்குளத்தில் நீதிமன்ற பணி புறக்கணிப்பு
சாத்தான்குளம்: திருச்சியில் வழக்குரைஞா் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து சாத்தான்குளத்தில் வழக்குரைஞா்கள் புதன்கிழமை ஒரு நாள் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்தனா்.
திருச்சி வழக்குரைஞா் சங்க உறுப்பினா் வழக்குரைஞா் அழகேஸ்வரன் அக். 20ஆம் தேதி அவரது தம்பியுடன் காா் பாா்க்கிங் செய்யும்போது ஏற்பட்ட தகராறில் வழக்குரைஞா் தாக்கப்பட்டுள்ளாா். அவா் தம்பி உமா சங்கா் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
தமிழகத்தில் தொடா்ந்து வழக்குரைஞா்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருவதைக் கண்டித்தும், தமிழகத்தில் வழக்குரைஞா்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை உடனே நிறைவேற்றக் கோரியும் ஜாக் முடிவின்படி, புதன்கிழமை சாத்தான்குளம் வழக்குரைஞா் சங்கம் சாா்பில் ஒரு நாள் நீதிமன்றப் பணிகளைப் புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
வழக்குரைஞா் சங்க செயலா் சுரேஷ், பொருளாளா் வசந்தகுமாா் உள்ளிட்ட அனைத்து வழக்கறிஞா்களும் கலந்து கொண்டனா்.