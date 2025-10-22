சாத்தான்குளம் அரசு கல்லூரியில் கலைத் திருவிழா
சாத்தான்குளம்: சாத்தான்குளம் அரசு மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் கலைத் திருவிழா நடைபெற்றது.
சாத்தன்குளம் அரசு மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் தமிழக அரசின்வழிகாட்டுதலின்படி 2025-ம் ஆண்டுக்கான கல்லூரி கலைத் திருவிழாவின் நிறைவு விழா நடைபெற்றது. கல்லூரி முதல்வா் (பொ) ஜமுனா ராணி தலைமை வகித்தாா்.
கலைத் திருவிழாவின் முதன்மை அமைப்பாளரான வணிகவியல் துறை பேராசிரியா் ஜெஸி வரவேற்றாா். திருநெல்வேலி மண்டல கலைப் பண்பாட்டு மைய உதவி இயக்குநா் சிவப்புகழ் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினாா். செப்டம்பா் 16 முதல் அக்டோபா் 10 வரை நடைபெற்ற கவிதை, கட்டுரை உள்ளிட்ட 30 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்களும், பங்கேற்ற மாணவிகளுக்கு பங்கேற்பு சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன. வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா், நிதி ஆலோசகரான பாஸ்கா் நன்றி கூறினாா். ஏற்பாடுகளை விழா ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் சில்வியா, நீமா தேவ் பபீனா, செந்தாமரைக்கனி, ஞானசூா்யா, பெரில்பாபஸி, புனிதா, வெங்கடேஸ்வரி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.