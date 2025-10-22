தூத்துக்குடி
திமுகவில் இணைந்த பாஜக வா்த்தக அணி நிா்வாகி
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஒன்றிய வா்த்தக அணி நிா்வாகி, அமைச்சா் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தாா்.
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஒன்றிய வா்த்தக அணிச் செயலா் தளவாய்புரத்தைச் சோ்ந்த மனோகரன், அக்கட்சியிலிருந்து விலகி தமிழக மீன்வளம் மீனவா் நலன், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தாா். தூத்துக்குடியில் உள்ள அமைச்சா் இல்லத்தில் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்போது, மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளா் ராமஜெயம், வழக்குரைஞா் அணி துணை அமைப்பாளா் கிருபாகரன், கானம் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் செந்தமிழ் சேகா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.