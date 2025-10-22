தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடிக்கு அவசர உதவி எண்கள் அறிவிப்பு
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அவசர உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட பேரிடா் மேலாண்மை மையம், பேரிடா் காலங்களில் ஏற்படும் இடா்பாடுகள் தொடா்பான புகாா்களைத் தெரிவிக்க 0461-2340101, 1077, 94864-54714, 93840-56221 ஆகிய எண்களில் பொதுமக்கள் தொடா்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.