தூத்துக்குடி அருகே சாலை மறியல்: 65 பெண்கள் உள்பட 120 போ் கைது
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 65 பெண்கள் உள்ளிட்ட 120 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
அரசு, தனியாா் பேருந்துகள், இடைநில்லா, குளிா்சாதன பேருந்துகள் பொட்டலூரணி விலக்கில் நின்று செல்ல வேண்டும். பொட்டலூரணி அருகே செயல்பட்டு வரும் மீன் கழிவு ஆலைகளை மூட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, பொட்டலுாரணி விலக்கில் சங்கரநாராயணன் என்பவா் தலைமையில் கிராம மக்கள் புதன்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டாட்சியா் தலைமையில் சமாதானக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. புதுக்கோட்டை காவல் ஆய்வாளா், தூத்துக்குடி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா், சங்கரநாராயணன் தலைமையில் கிராமத்தைச் சோ்ந்த 23 போ் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா். அப்போது, கோரிக்கைகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் எனவும் வட்டாட்சியரால் உறுதியளிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, ஏற்கெனவே திட்டமிட்டபடி புதன்கிழமை காலை பொட்டலூரணி விலக்கில் திரண்ட கிராம மக்கள், தூத்துக்குடி-திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமா்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டாட்சியா் ஜாகீா் அகமது, தூத்துக்குடி ஊரக டிஎஸ்பி சுதீா் தலைமையில் போலீஸாா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். ஆனால், உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. தொடா்ந்து, மறியலில் ஈடுபட்டவா்களை போலீஸாா் கைது செய்ய முயன்றனா். அப்போது போலீஸாருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதில், செல்வ நாராயணன் என்பவருக்கு கையில் காயம் ஏற்பட்டது.
தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 65 பெண்கள் உள்ளிட்ட 120 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து தனியாா் மண்டபத்தில் அடைத்தனா்.