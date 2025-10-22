தூத்துக்குடி சிவன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா தொடக்கம்
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி ஸ்ரீசுப்பிரமணிய சுவாமி மகமை பரிபலான சங்கம் சாா்பில், சிவன் கோயில் என்ற ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் உடனுறை ஸ்ரீ சங்கர ராமேசுவரா் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா புதன்கிழமை தொடங்கியது.
புதன்கிழமை காலை கும்ப ஜெபத்துடன், முருகப்பெருமானுக்கு 21 வகையானஅபிஷேகத்தையடுத்து யாகசாலை பூஜையுடன் கந்த சஷ்டி திருவிழா தொடங்கியது. தொடா்ந்து சிறப்பு தீபாராதனையும், மாலையில் இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜையும் நடைபெற்றன. இரவு சுப்பிரமணிய சுவாமி ரத வீதியுலா, ஆறுமுக லட்சாா்ச்சனை நடைபெற்றன. பூஜையை சிவன் கோயில் பிரதான பட்டா்கள் செல்வம், சண்முகம் ஆகியோா் செய்தனா்.
திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் அக். 27ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை சங்கத் தலைவா் பிரமநாயகம், செயலா் எம்.எஸ்.எஸ். கந்தப்பன், துணைத் தலைவா் ராமலிங்கம், உதவிச் செயலா் தியாகராஜன் ஆகியோா் செய்து வருகின்றனா்.