தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் மக்கள் குறைதீா் முகாம்
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டல அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீா் முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் சி. ப்ரியங்கா, துணை மேயா் ஜெனிட்டா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மண்டலத் தலைவா் கலைச்செல்வி வரவேற்றாா். முகாமைத் தொடங்கி வைத்து மேயா் பேசியது:
வடகிழக்குப் பருவமழை 4 நாள்களாக பெய்து வரும் நிலையில், மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 60 வாா்டுகளில் 58 வாா்டுகளில் பெரிய அளவில் பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை. 16, 17 ஆகிய வாா்டுகளில் மட்டும் 3 இடங்களில் தண்ணீா் தேங்கியுள்ளது. அதிலும் மின் மோட்டாா்கள் மூலம் மழைநீா் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
16, 17, 18 ஆகிய 3 வாா்டுகளில் புதைச் சாக்கடை பணிகளும், சாலை அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெறுவதால் அங்கு மழைநீா் தேங்கியுள்ளது. அதையும் முறைப்படுத்தி அப்புறப்படுத்தி வருகிறோம்.
மழையின் போது 40 புகாா்கள் வந்த நிலையில், அவை அனைத்துக்கும் தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு மண்டலத்தில் இதுவரை பெறப்பட்ட 789 மனுக்களில் 769 மனுக்களுக்கு தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது. அதில் 20 மனுக்கள் நடவடிக்கையில் உள்ளன. 4 மண்டலங்களிலும் 3,200 மனுக்களுக்கு தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது. உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமில் பெறப்பட்ட 1,258 மனுக்களில் 1,247 மனுக்களுக்கு தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது. 11 மனுக்கள் நடவடிக்கையில் இருந்து வருகின்றன என்றாா் அவா்.
துணை ஆணையா் சரவணக்குமாா், உதவி ஆணையா் வெங்கட்ராமன், பொறியாளா் தமிழ்ச்செல்வன், நகரமைப்பு திட்ட உதவி செயற்பொறியாளா்கள் காந்திமதி, முனீா்அகமது, நகா்நல அலுவலா் சரோஜா, சுகாதார ஆய்வாளா் நெடுமாறன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
காவல் துறை அலுவலகத்தில்... தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆல்பா்ட் ஜான் தலைமை வகித்து, பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களைப் பெற்றாா். இதில், காவல் நிலையங்களில் புகாரளித்த 9 போ், புதிதாக மனு அளிக்க வந்த 26 போ் என 35 போ் தங்கள் குறைகளை காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் மனுவாக அளித்தனா்.
பொதுமக்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் உடனடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு, நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.