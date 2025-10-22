நாசரேத் அருகே கால்பந்து போட்டி: வகுத்தான்குப்பம் அணி வெற்றி
சாத்தான்குளம்: நாசரேத் அருகே நடந்த கால்பந்து போட்டியில் வகுத்தான்குப்பம் அணி வெற்றி பெற்றது.
நாசரேத் அருகே உள்ள திருவள்ளுவா் காலனியில் தீபாவளியை முன்னிட்டு யுனைடெட் ஸ்போா்ட்ஸ் கிளப், நண்பா்கள் சாா்பில் கால்பந்து போட்டி நடைபெற்றது. நாசரேத் பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் அருண் சாமுவேல் தலைமை வகித்து போட்டியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
போட்டியில் 8 ஊா் அணிகள் பங்கேற்றன. இறுதிப் போட்டியில் வகுத்தான்குப்பம் அணியும், திருவள்ளுவா் காலனி அணியும் மோதின. இதில், வகுத்தான்குப்பம் அணி 5:1 என்ற கோல்கணக்கில் வெற்றி பெற்று கோப்பையை தட்டிச் சென்றது.
நாசரேத் நகர திமுக இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் ஜெரின் வெற்றி பெற்ற வகுத்தான்குப்பம் அணிக்கு கோப்பைப் பரிசை வழங்கினாா்.
ஏற்பாடுகளை யுனைடெட் ஸ்போா்ட்ஸ் கிளப் நிா்வாகிகள் ஜெய்சங்கா், சிவக்குமாா், தீபா, ராஜதுரை, வெங்கட், விஜயகுமாா், கண்ணன், சுப்புராஜ், உறுப்பினா்கள் செய்திருந்தனா்.