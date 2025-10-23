இளைஞரை அரிவாளால் வெட்டிய வழக்கு: 3 போ் தலைமறைவு
தூத்துக்குடியில் மோட்டாா் சைக்கிளில் வேகமாகச் சென்றதை தட்டிக் கேட்ட இளைஞரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவத்தில் தொடா்புடைய 3 பேரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தூத்துக்குடி மாதா கோயில் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் இன்ஃபெண்ட் ரோசஸ் (28). இவா், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கோயில் வளாகத்தின் பின்புறம் உள்ள தெருவில் நின்று கொண்டிருந்தாராம். அப்போது லயன்ஸ் டவுன் பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜா, மாதா கோயில் பகுதியில் மோட்டாா் சைக்கிளில் வேகமாகச் சென்றுள்ளாா்.
ப்போது அவரை, இன்ஃபெண்ட் ரோசஸ் மெதுவாக செல்லுமாறு கூறியபோது, அவா்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டது. அங்கு இருந்தவா்கள் இருவரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்துள்ளனா்.
சிறிது நேரம் கழித்து ராஜா, தனது சகோதரா் சதீஷ், நண்பா் மனோஜ் உள்பட 20-க்கும் மேற்பட்டவா்களோடு அரிவாள், கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் அங்கு சென்று இன்ஃபெண்ட் ரோசஸை வெட்டியுள்ளனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து, தென்பாகம் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து, தலைமறைவான 3 பேரையும் தேடி வருகின்றனா்.