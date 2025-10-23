ஏரல் பாலத்தில் விரிசல்: உரிய விசாரணை நடத்த பாஜக வலியுறுத்தல்
ஏரல் பாலத்தில் 2 மாதத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால், அது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்திட வேண்டும் என தெற்கு மாவட்ட பாஜக தலைவா் சித்ராங்கதன், மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளாா்.
அவா் அனுப்பிய மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் பகுதியில் தாமிரவரு ணி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலமானது கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் பலத்த சேதமடைந்தது. தொடா்ந்து, பாலத்தை சீரமைக்கும் பணியானது கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேல் நடைபெற்று வந்த நிலையில், சீரமைப்பு பணிகள் முழுமையடைந்ததாகக் கூறி இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்நிலையில், தற்போதைய பருவமழைக்கு அந்த பாலம் சேதமடைந்துள்ளது. எனவே, மாவட்ட ஆட்சியா் இது தொடா்பாக ஆய்வு செய்து, தரமற்ற முறையில் சீரமைப்பு பணியினை மேற்கொண்ட நிறுவனங்கள் மீதும், அவா்களுக்கு துணை போன அதிகாரிகள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். பாலத்தை நல்ல முறையில் சீரமைத்து பொதுமக்களின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படாத பட்சத்தில், பாஜக சாா்பில் மிகப் பெரிய போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படும் என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.