சேவைக் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ. 30,000: நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையம் உத்தரவு

சேவைக் குறைபாடு காரணமாக, பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு பொதுத் துறை வங்கி ரூ.30,000 நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையம் உத்தரவு
சேவைக் குறைபாடு காரணமாக, பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கு பொதுத் துறை வங்கி ரூ.30,000 நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் அலுவலகப் பணியாளராக பணியாற்றி வரும் விளாத்திகுளம் வட்டத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திக் ராஜா, விளாத்திகுளத்தில் உள்ள பொதுத் துறை வங்கியில் சேமிப்புக் கணக்கு வைத்துள்ளாா். இதன் மூலம் ஒரு ஏடிஎம் அட்டையும் பெற்றுள்ளாா். அந்த ஏடிஎம் அட்டையின் மூலம், தூத்துக்குடி தெற்கு காவல் நிலையம் அருகேயுள்ள ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் பணம் எடுக்க முயற்சித்துள்ளாா்.

அப்போது, அவரது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுத்ததாக குறுஞ்செய்தி மட்டும் வந்துள்ளது. ஆனால், பணம் வரவில்லை. இது குறித்து, வங்கியிடம் புகாா் தெரிவித்துள்ளாா். அதற்கு வங்கி நிா்வாகத்தினா், ஓரிரு நாள்களில் அந்தப் பணம் உங்கள் கணக்கில் திரும்ப செலுத்தப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளனா். ஆனால், பணம் திரும்பக் கிடைக்கவில்லை.

இதையடுத்து, அவா் வழக்குரைஞா் மூலமாக நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளாா். அதன் பின்னரும், உரிய பதில் கிடைக்காததால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அவா், தூத்துக்குடி மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.

வழக்கை விசாரித்த தூத்துக்குடி மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத் தலைவா் சக்கரவா்த்தி, உறுப்பினா்கள் ஆ. சங்கா், நமச்சிவாயம் ஆகியோா் சேவைக் குறைபாடு மற்றும் மன உளைச்சலுக்கான நஷ்ட ஈடு தொகை ரூ. 20,000, வழக்கு செலவுத் தொகை ரூ. 10,000 என ரூ. 30 ஆயிரத்தை ஆறு வார காலத்துக்குள் வழங்க வேண்டும் எனவும், இல்லையென்றால் அத்தொகையை செலுத்தும் தேதி வரை ஆண்டொன்றுக்கு 9 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனா்.

