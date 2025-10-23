பொத்தகாலன்விளையில் கால்வாயை சீரமைத்த கிராம மக்கள்

சாத்தான்குளம் அருகே பொத்தகாலன்விளையில் கிராம மக்கள், விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்து கால்வாயை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
சாத்தான்குளம் ஒன்றியம் சாஸ்தாவிநல்லூா், நடுவக்குறிச்சி, புத்தன்தருவை, கொம்மடிக்கோட்டை, படுக்கப்பத்து ஊராட்சிப் பகுதிகளில் வைரவம்தருவை குளம், புத்தன்தருவை குளம் ஆகியவை அமைந்துள்ளன. இவற்றுக்கு சடையனேரி கால்வாயில் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டுள்ளதையொட்டி, பொத்தகாலன்விளை கிராம மக்கள், சாத்தான்குளம் தென்பகுதி விவசாயிகள் சங்கத்தினா் இணைந்து ‘ஊா் கூடி சுத்தம் செய்வோம்’ என்ற திட்டத்தின்கீழ், நீா்வழிப் பாதையான முதலூா் ஊருணியைத் தாண்டி புதூா், பொத்தகாலன்விளை வைரவம்தருவை பகுதி வரையிலான கால்வாயை தூய்மைப்படுத்தும் பணியை புதன்கிழமை தொடங்கினா். இப்பணிக்கு பொத்தக்காலன்விளை ஊா் மக்கள் ரூ. 50 முதல் ரூ. ஆயிரம் வரை என தங்களலான நிதியுதவி செய்துள்ளனா். நரையன்குடியிருப்பு, போலையா்புரம் விவசாய சங்கத்தினரும் பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளனா்.
முன்னதாக, ‘கால்வாயில் மாமிச, மருத்துவக் கழிவுகள், குப்பைகள் போட அனுமதிக்க மாட்டோம்’ என அனைவரும் உறுதிமொழியேற்றனா். தொடா்ந்து, 3 கி.மீ. தொலைவு வரை பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் மணல்மேடுகள், குப்பைகளை அகற்றி கால்வாயை சீரமைத்தனா்.
திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரும் சாத்தான்குளம் தென்பகுதி விவசாய சங்கத் தலைவருமான லூா்து மணி, துணைத் தலைவா் ரவிச்சந்திரன், செயலா் பெரியசாமி, தமிழக விவசாய சங்கக் கூட்டமைப்பின் தூத்துக்குடி செயலா் அன்னகணேசன், தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க தூத்துக்குடி துணைத் தலைவா் சகாயசீலன், விவசாயி சங்க செயற்குழு உறுப்பினா்கள் சரவணபாண்டி, அருள், ஜெயக்குமாா், செல்வஜெகன்,சித்திரை, வெலிங்டன், விவசாயிகள் அந்தோணி சவரிமுத்து, குருசு, செல்வன், ராஜா ராமஜெயம் ஆகியோா் இப்பணியில் ஈடுபட்டனா்.