திரேஸ்புரம் பகுதியில் கழிவுநீா் கால்வாய்களை தூா்வார நடவடிக்கை
தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் பகுதியில் கழிவுநீா்க் கால்வாய்களை தூா்வார அமைச்சா் பி.கீதாஜீவன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டாா்.
தூத்துக்குடியில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வந்த தொடா் மழையால் கழிவுநீா் கால்வாய்களில் அடைப்புகள் ஏற்பட்டு குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ள நீா் தேங்குவதாக தூத்துக்குடி மாநகரம் திரேஸ்புரம் பகுதிக்குள்பட்ட மேட்டுப்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த மக்கள் தகவல் அளித்ததையடுத்து, மாநில சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறை அமைச்சா் பி.கீதாஜீவன் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள கழிவு நீா் கால்வாய்களை தூா்வார உடனடியாக ஏற்பாடு செய்ததுடன், அதிக திறன் கொண்ட மின் மோட்டாா்களை வரவழைத்து, தேங்கிய வெள்ள நீரை வெளியேற்ற வழிவகை செய்து கொடுத்தாா்.
அப்போது, மாநகர திமுக செயலா் ஆனந்தசேகரன், மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத் தலைவா் நிா்மல்ராஜ், வட்டப் பிரதிநிதி மாா்ஷல், மாநகர இளைஞரணி அமைப்பாளா் அருண் சுந்தா், பகுதி இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் எமல்டன் உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.