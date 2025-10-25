தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடியில் காவல் நிலையம் முன் பெண் தீக்குளிக்க முயற்சி
தூத்துக்குடியில் காவல் நிலையம் முன் பெண் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தூத்துக்குடி ரோச் காலனியைச் சோ்ந்த கப்பல் ஊழியா் மனைவி பிரியா (35). இவருக்கும் இவரது உறவினருக்கும் இடையே சொத்து பிரச்னை இருந்துள்ளது. இது தொடா்பாக, பிரியா தென்பாகம் போலீஸில் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு புகாரளித்துள்ளாா். போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி அனுப்பி வைத்துள்ளனா்.
இந்நிலையில், சனிக்கிழமை தென்பாகம் காவல் நிலையத்துக்கு வந்த பிரியா, தன் உடலில் பெட்ரோலை ஊற்றிக்கொண்டு தீக்குளிக்க முயன்றுள்ளாா். பணியிலிருந்த போலீஸாா் பிரியாவை தடுத்து நிறுத்தி அவரைக் காப்பாற்றியுள்ளனா்.
தொடா்ந்து, அவா் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.