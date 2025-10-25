புயல் எச்சரிக்கை: தூத்துக்குடியில் மீனவா்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை
புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக தூத்துக்குடி மாவட்ட விசைப்படகு, நாட்டுப் படகு மீனவா்கள் சனிக்கிழமை கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்லவில்லை.
வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி அக். 27ஆம் தேதி புயலாக உருவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அக். 24ஆம் தேதி முதல் அக்.27ஆம் தேதி வரை தமிழக கடலோரப் பகுதி, அதை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதி, மன்னாா் வளைகுடா, குமரி கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 35 முதல் 55 கி.மீ. வரை காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
எனவே, ஆழ்கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலைக்குள் கரை திரும்ப தூத்துக்குடி மீன்வளத்துறை சாா்பில் மீனவா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. மேலும் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நாட்டுப் படகு, விசைப்படகு மீனவா்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இதைத் தொடா்ந்து, தூத்துக்குடி, தருவைக்குளம், வேம்பாா், சிங்கித்துறை, புன்னைக்காயல், அமலிநகா், மணப்பாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த மீனவா்கள், சனிக்கிழமை கடலுக்குச் செல்லாமல் தங்கள் படகுகளை மீன்பிடி துறைமுகங்களில் கரையில் நிறுத்தி வைத்துள்ளனா். இதன் காரணமாக, மாவட்டம் முழுவதும் சுமாா் 50,000-க்கும் மேற்பட்ட மீனவா்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.