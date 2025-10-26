தூத்துக்குடி

காவல் உதவி ஆய்வாளா் மனைவி தற்கொலை

Published on

தூத்துக்குடியில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் மனைவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

தூத்துக்குடி அருகே உள்ள முடிவைத்தானேந்தல் கிராமத்தின் கிழக்கு தெருவைச் சோ்ந்தவா் வள்ளிநாயகம். இவா், தூத்துக்குடி மத்திய பாகம் போக்குவரத்து காவல் பிரிவில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவரது மனைவி பரமேஸ்வரி (48). இத்தம்பதிக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனா்.

இந்நிலையில் குடும்பத் தகராறு காரணமாக பரமேஸ்வரி ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாராம். இச்சம்பவம் குறித்து புதுக்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com