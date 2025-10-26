கோவில்பட்டியில் நாளை திமுக அலுவலகம் திறப்பு: கனிமொழி எம்.பி. ஆய்வு
கோவில்பட்டியில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) திறந்துவைக்கவுள்ள திமுக அலுவலகத்தில் கனிமொழி எம்.பி. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இளையரசனேந்தல் சாலையில் மின்வாரிய அலுவலகம் எதிரே 2 தளங்கள் கொண்ட புதிய திமுக அலுவலகம், முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் முழு உருவ வெண்கலச் சிலை ஆகியவற்றை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு முதல்வா் திறந்துவைக்கவுள்ளாா்.
தரைத்தளத்தில் நூலகம் அமைக்கப்பட்டு, சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்திலிருந்து புத்தகங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு, அனைத்துத் தரப்பினரும் வாசிப்பதற்காக வைக்கப்படவுள்ளன. இந்த அலுவலகத்தை கனிமொழி எம்.பி. ஞாயிற்றுக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆலோசனை வழங்கினாா்.
ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ எம்.சி. சண்முகையா, தூத்துக்குடி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, மத்திய ஒன்றியச் செயலா் வீ. முருகேசன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் என்ஆா்கே என்ற ராதாகிருஷ்ணன், பொதுக்குழு உறுப்பினா் ரமேஷ், மாவட்ட அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா் இந்துமதி கவுதமன், திமுக நகரப் பொறுப்பாளா் சுரேஷ், நகர தொண்டரணி துணை அமைப்பாளா் ராஜலட்சுமி, கட்சியினா் உடனிருந்தனா்.