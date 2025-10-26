தூத்துக்குடி
கோவில்பட்டி மின்கோட்ட பகுதிகளில் நாளை மின் நிறுத்தம்
கோவில்பட்டி மின் கோட்டத்திற்கு உள்பட்ட துணை மின் நிலைய பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) மின் விநியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கோவில்பட்டி கோட்ட மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பொ) தங்கராஜ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: கழுகுமலை, எப்போதும் வென்றான், விஜயாபுரி, சிட்கோ, செட்டிகுறிச்சி, சன்னது புதுக்குடி ஆகிய துணை மின்நிலையத்திற்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணி காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் தடைபடும் என கூறப்பட்டுள்ளது.