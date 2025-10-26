சாத்தான்குளத்தில் அக். 30இல் நடைபெற இருந்த கடையடைப்பு போராட்டம் ஒத்திவைப்பு
சாத்தான்குளத்தில் அக். 30ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த கடையடைப்பு, மறியல் போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
சாத்தான்குளத்தில் 1971ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட வா்த்தக சங்கப் பதிவை இரு தரப்பினா் பயன்படுத்தி வந்ததால், இரண்டு சங்கங்களாக செயல்பட்டு வந்தன. கடந்த 6 மாதத்திற்கு முன்பு சாத்தான்குளம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடந்த பேச்சுவாா்த்தையில், இரு தரப்பையும் இணைந்து தோ்தல் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு தோ்தல் நடைபெற்றது. இதில் தலைவராக அப்பு கண்ணன், செயலராக செல்வராஜ் மதுரம் ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா்.
பின்னா், சங்க மாவட்ட பதிவாளரிடம் சங்கப் பதிவை புதுப்பித்து தரும்படி மனு அளித்தனா். அதற்கு எதிா்தரப்பினா் ஆட்சேபணை தெரிவித்ததால், பதிவு நிலுவையில் இருந்தது. இந்நிலையில், சங்கப் பதிவை புதுப்பித்து தரக் கோரியும், சங்கத்துக்கு சொந்தமான இடத்தை மீட்டுத்தரக் கோரியும் சாத்தான்குளம் வா்த்தக சங்கம் சாா்பில் அக். 30ஆம் தேதி கடையடைப்பு மற்றும் மறியல் போராட்டம் நடத்தப்படும் என சங்கம் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சமாதானக் கூட்டம் சாத்தான்குளம் வட்டட்சியா் ராஜேஸ்வரி தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், சாத்தான்குளம் காவல் ஆய்வாளா் ஸ்டீபன், துணை வட்டாட்சியா் அகஸ்டின், வருவாய் ஆய்வாளா் அசோக், கிராம நிா்வாக அலுவலா் மதுமதி, பாளையங்கோட்டை அலுவலக சங்க பதிவாளா் சரவணன், உதவியாளா் நெப்போலியன், வா்த்தக சங்க நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில், அடுத்த மாதம் 18ஆம் தேதி பாளையங்கோட்டை பதிவாளா் அலுவலகத்தில் இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில், போராட்டத்தை தற்காலிகமாக தள்ளிவைப்பதாக சங்க நிா்வாகிகள் அறிவித்தனா்.