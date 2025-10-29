தூத்துக்குடி
சாத்தான்குளம் கோயிலில் திருக்கல்யாணம்
சாத்தான்குளம் ஸ்ரீவிசாலாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஸ்ரீஆறுமுகநயினாா் , வள்ளி, தெய்வானைக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது.
இக்கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா அக். 22ஆம் தேதி தொடங்கியதையடுத்து தினமும் சிறப்பு பூஜைகள், ஆராதானைகள் நடைபெற்றன. திருக்கல்யாண நிகழ்வை முன்னிட்டு சுவாமி, அம்பாள் தனித்தனி சப்பரத்தில் கோயிலிலிருந்து புறப்பட்டு ரதவீதி வழியாக கச்சேரி தெருவை வந்தடைந்தனா். அதைத் தொடா்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. பின்னா், ஸ்ரீஆறுமுகநயினாா், வள்ளி, தெய்வானை திருக்கல்யாண தோள் மாலை மாற்றும் வைபவம் நடைபெற்றது. ஏற்பாடுகளை கோயில் பரம்பரை தா்மகா்த்தா சண்முகராஜா பிள்ளை செய்திருந்தாா்.