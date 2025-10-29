தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடியில் 4 நாள்களுக்குப் பின்னா் கடலுக்குச் சென்ற விசைப்படகு மீனவா்கள்
தூத்துக்குடி மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து 272 விசைப்படகுகளில் மீனவா்கள் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
வங்கக் கடலில் உருவான ‘மோந்தா’ புயல் காரணமாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மீனவா்கள் 4 நாள்களாக கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை.
இந்நிலையில் மசூலிப்பட்டினம் - கலிங்கப்பட்டினம் இடையே செவ்வாய்க்கிழமை இரவு புயல் கரையை கடந்ததையடுத்து, புதன்கிழமை காலையில் விசைப்படகு மீனவா்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றனா். சுழற்சி முறையில் 119 படகுகள் கடலுக்குச் சென்றன.