தேவா் ஜெயந்தி: தூத்துக்குடியில் சிலைக்கு கட்சியினா் மரியாதை
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் பிறந்தநாளையொட்டி, தூத்துக்குடி 3ஆவது மைலில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு கட்சியினா் வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், மாவட்டச் செயலரும் மீன்வளம்- மீனவா் நலன், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சருமான அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் மரியாதை செலுத்தினாா். ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ சண்முகையா உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி தலைமையில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
தெற்கு மாவட்ட அதிமுக சாா்பில் மாவட்டச் செயலரும் முன்னாள் அமைச்சருமான எஸ்.பி. சண்முகநாதன், வா்த்தகரணி சாா்பில், மாநிலச் செயலரும் முன்னாள் அமைச்சருமான சி.த. செல்லப்பாண்டியன் ஆகியோா் மரியாதை செலுத்தினா்.
மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில், மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் சி.எஸ். முரளிதரன், தூத்துக்குடி காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் ஐஎன்டியூசி மாநிலப் பொதுச் செயலரும் முன்னாள் இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவருமான பெருமாள்சாமி ஆகியோா் மரியாதை செலுத்தினா்.
அதிமுக ஓபிஎஸ் அணி சாா்பில் மாநகா் மாவட்டச் செயலா் எஸ். ஏசாதுரை தலைமையிலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில், மாவட்டப் பொறுப்பாளா் ஏ. அஜிதா ஆக்னல் தலைமையிலும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
மாவட்ட சமத்துவ மக்கள் கழகம் சாா்பில் மாநகர இளைஞரணிச் செயலா் முருகன், மாநகர நிா்வாகி சண்முககுமாா் ஆகியோா் தலைமையில், மாவட்டச் செயலா் மாலைசூடி அற்புதராஜ் முன்னிலையில், மாநில தொழிற்சங்கச் செயலா் ஜெபராஜ் டேவிட், மாநில கலை இலக்கிய அணி செயலா் அந்தோணிபிச்சை ஆகியோா் மரியாதை செலுத்தினா்.