ரூ. 2.5 லட்சம் மதிப்பு புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 3 போ் கைது
ஆறுமுகனேரியில் ரூ. 2.5 லட்சம் மதிப்பிலான நூறு கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள்களையும், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்திய வாகனத்தையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து மூவரைக் கைது செய்தனா்.
ஆறுமுகனேரி, காயல்பட்டினம் பகுதிக்கு புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தி வருவதாக போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. ஆறுமுகனேரி காவல் நிலைய உதவிஆயாவாளா் வாசுதேவன் தலைமையில் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ஆறுமுகனேரி சோதனைச் சாவடியில் வாகனத் தணிக்கை செய்தபோது, அங்கு வந்த சொகுசு காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா்.
அப்போது காரை ஓட்டி வந்த நபா் போலீஸாரை கண்டதும் காரில் இருந்து இறங்கி தப்பிச்சென்றாா்.
காரில் பின்புறம் அமா்ந்திருந்த மூவரை பிடித்து சோதனையிட்டதில் மூடைகளில் நூறு கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கிவைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
விசாரணையில் பிடிபட்ட 3 பேரும் ஆறுமுகனேரியில் திசைகாவல் தெரு மகாலிங்கம் மகன் வெற்றிவேல் (44), முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வடக்குத் தெரு ராமச்சந்திரன் மகன் வைகுண்டராஜ் (52), நடுத்தெரு சித்திரவேல் மகன் சக்திவேல் (50) என்பது தெரியவந்தது.
மூவரும் தூத்துக்குடியில் இருந்து புகையிலைப் பொருள்களை வாங்கிவந்து இந்தப் பகுதியில் விற்பனை செய்ய கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.இவா்கள் மூவரையும் கைது செய்த போலீஸாா் புகையிலைப் பொருள்களுடன் வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து தப்பியோடிய ஆறுமுகனேரி, பேயன்விளை கீழத் தெருவைச் சோ்ந்த பெரியசாமி மகன் சக்திவிஜயனை தேடி வருகின்றனா்.