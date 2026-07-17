தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள 5 வட்டாரங்களை வறட்சி பாதித்த பகுதிகளாக அறிவித்து, வறட்சி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி விவசாயிகள் தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் விவசாயிகள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மூ.குருச்சந்திரன், மாவட்ட வன அலுவலா் இளையராஜா, உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) பாட்டீல் கிருஷ்ணா பபுருவான், வேளாண் இணை இயக்குநா் கிருஷ்ணகுமாா், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் ராஜேஷ், நீா்வளத்துறை கீழ்தாமிரவருணி மற்றும் கோரம்பள்ளம் வடிநில கோட்ட செயற்பொறியாளா் தங்கராஜன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) மனோரஞ்சிதம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
வில்லிச்சேரி கே.பிரேம்குமாா் தலைமையில் வந்த விவசாயிகள், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள 5 வட்டாரங்களை வறட்சி பாதித்த பகுதிகளாக அறிவித்து, வறட்சி நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி
கூட்டரங்கில் அமா்ந்து தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
அவா்களது கோரிக்கைக்கு பதிலளித்து பேசிய ஆட்சியா், விவசாயிகள் குறிப்பிட்டுள்ள பகுதியின் சராசரி மழையளவு, கடந்த ஆண்டு பெய்த மழை அளவு, பயிா் மகசூல் உள்ளிட்ட விவரங்கள் அரசு வழிமுறைகள் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அதில், வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிப்பதற்குரிய சாத்தியகூறுகள் இல்லை என்பதால் மாவட்ட நிா்வாகத்தால் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்ய முடியவில்லை என்றாா்.
ஆனால், இதை விவசாயிகள் ஏற்க மறுத்தனா். விவசாயிகள் தங்களிடம் உள்ள பாதிப்பு குறித்த தரவுகளை அளித்தால், பரிசீலிக்கப்படும் என்று ஆட்சியா் கூறியதையடுத்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
தொடா்ந்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் பேசியது:
கடந்த 2023-இல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நீா்நிலைகளில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொண்ட விவசாயிகளுக்கான தொகை இன்னும் முழுமையாக கிடைக்காமல் உள்ளது. அதை உடனே வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
பயிா்க் காப்பீட்டு திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான
கணக்கெடுப்பில், அந்தந்த ஆண்டில் ஏற்படும் பாதிப்பை மட்டும் பரிசீலனைக்கு எடுக்க வேண்டும்.
தோ்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதியின்படி அனைத்து பயிா்க் கடன்களையும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்வதோடு, விவசாயிகளுக்கு மீண்டும் உடனடியாக பயிா்க் கடன் வழங்க தமிழக முதல்வா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பால் கொள்முதல் விலையை உயா்த்தி, பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கான ஊக்கத் தொகையை முறையாக வழங்க வேண்டும்.
கடம்பா குளத்துக்கு தண்ணீா் வழங்க வேண்டும். உப்பாறு கோடை மற்றும் கோரம்பள்ளம் குளத்தில் 2023 வெள்ளத்தில் ஏற்பட்ட உடைப்புகளை சீரமைக்கும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய வேண்டும்.
பன்றிகளால் விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காண வேண்டும் என்றனா்.
இதற்கு பதிலளித்த ஆட்சியா், விவசாயிகளின் கோரிக்கைள் மீது விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பயிா்களைச் சேதப்படுத்தும் பன்றிகளை பிடிக்க கூண்டுகள் தயாா் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து வட்டாரங்களுக்கும் இந்த கூண்டுகள் விரைவில் வழங்கப்படும் என்றாா்.
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