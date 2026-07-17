கோவில்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்நிறுத்தம்

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கோவில்பட்டி மின்கோட்டத்துக்குள்பட்ட துணைமின் நிலையப் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) மின்விநியோகம் இருக்காது.
அதன்படி, கழுகுமலை, கோவில்பட்டி, எப்போதும்வென்றான், விஜயாபுரி, சிட்கோ, செட்டிகுறிச்சி, சன்னது புதுக்குடி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட பகுதிகளில் காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என, கோவில்பட்டி கோட்ட மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் பாபு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.
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