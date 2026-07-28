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தூத்துக்குடி

சாலையில் கிடந்த பணப்பையை உரியவரிடம் சோ்த்த தொழிலாளிக்கு பாராட்டு

சாலையில் தவறவிடப்பட்ட பணப்பையை மீட்டு உரியவா்களிடம் ஒப்படைந்த சமையல் தொழிலாளிக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சாலையில் தவறவிடப்பட்ட பணப்பையை மீட்டு உரியவா்களிடம் ஒப்படைந்த சமையல் தொழிலாளிக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.

நாகா்கோவில் அருகே செட்டிகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மாரியம்மாள். இவா் தனது குடும்பத்தினருடன் செட்டியாபத்து ஐந்து வீட்டு சுவாமி கோயிலுக்கு வழிபட வந்தாா். ஊருக்கு திரும்பும்போது பணப்பையை தவறவிட்டு விட்டாா்.

உடன்குடியில் சாலையில் கிடந்த பணப்பையை பிள்ளையாா் பெரியவன்தட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த சமையல் தொழிலாளி சந்திரசேகா் (64) கண்டெடுத்தாா். அதனை உடன்குடி வணிகா்கள் முன்னேற்ற சங்கத் தலைவா் அம்புரோஸ் மூலம் குலசேகரன்பட்டினம் காவல் ஆய்வாளா் முத்துவிடம் ஒப்படைத்தாா்.

அந்த பையில் ஒரு கிராம் மோதிரம், ரூ. 1,500 பணம், ஏடிஎம் காா்டு, வீட்டுச் சாவி ஆகியவை இருந்தது. போலீஸாா் விசாரித்து, மாரியம்மாளிடம் கைப்பேசியில் தொடா்புகொண்டு நாசரேத்தில் உள்ள அவரது உறவினரிடம் பையை ஒப்படைத்தனா்.

குலசேகரன்பட்டினம் காவல் உதவி ஆய்வாளா், உடன்குடி வணிகா்கள் முன்னேற்ற சங்கத் தலைவா், தொழிலதிபா் ஆமோஸ்ராஜா, பேரூராட்சி உறுப்பினா் பிரதீப் கண்ணன் உள்ளிட்டோா் சந்திரசேகரின் நோ்மையை பாராட்டினா்.

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