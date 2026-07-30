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தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் அரசு மருத்துவமனை பின்புறம் சாலையில் தேங்கி நிற்கும் தண்ணீா்

திருச்செந்தூா், அரசு மருத்துவமனை பின்புறம் உள்ள புறவழிச் சாலையில் வெகு நாள்களாக குழாய் உடைந்து குடிநீா் தேங்கிக் கிடப்பதால், சாலை குண்டும் குழியுமாக மாறி வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைகின்றனா்.

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குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ள சாலை.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்செந்தூா், அரசு மருத்துவமனை பின்புறம் உள்ள புறவழிச் சாலையில் வெகு நாள்களாக குழாய் உடைந்து குடிநீா் தேங்கிக் கிடப்பதால், சாலை குண்டும் குழியுமாக மாறி வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைகின்றனா்.

திருச்செந்தூா் பகத்சிங் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து அரசு மருத்துவமனை ரவுண்டானா அருகில் நாகா்கோவில், கன்னியாகுமரி செல்வதற்கான புறவழிச் சாலை உள்ளது.

இந்தச் சாலையில் ஆவுடையாா்குளம் அருகே திருச்செந்தூா் நகராட்சி மற்றும் வீரபாண்டியன்பட்டணம் கிராமங்களுக்கு குடிநீா் கொண்டு செல்லும் குழாய்கள் உள்ளன. இங்கு வெகு நாள்களாக குழாய் உடைந்து சாலையோரம் தண்ணீா் தேங்கிக் கிடக்கிறது.

மேலும், சாலையும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைகின்றனா். இரு சக்கர வாகனத்தில் வருபவா்கள் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் தவறி விழுந்து காயமடைகின்றனா்.

எனவே, குடிநீா் குழாய் உடைப்பை சீரமைத்து புறவழிச் சாலையில் உள்ள பள்ளங்களை சரி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

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