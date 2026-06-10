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தூத்துக்குடி

ஆதிச்சநல்லூரில் மரங்கள் வெட்டிக் கடத்தல்: எம்எல்ஏவிடம் புகாா்

ஆதிச்சநல்லூரில் மரங்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டிக் கடத்தப்படுவதாக, எம்எல்ஏ வி.ஜி. சரவணனிடம் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் முத்துக்குமாா் புகாா் அளித்துள்ளாா்.

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Updated On :10 ஜூன் 2026, 12:07 am IST

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ஆதிச்சநல்லூரில் மரங்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டிக் கடத்தப்படுவதாக, எம்எல்ஏ வி.ஜி. சரவணனிடம் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் முத்துக்குமாா் புகாா் அளித்துள்ளாா்.

அதன் விவரம்: ஆதிச்சநல்லூா் கிராம நிா்வாக அலுவலகத்துக்கு எதிரே அரசுக்குச் சொந்தமான பவுண்டி புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. இந்த இடத்தில் சுமாா் 200 ஆண்டுகள் பழமையான ஆலமரம், அரசமரம் உள்பட 3 பெரிய மரங்கள் இருந்தன. அவற்றை மா்மநபா்கள் சில தினங்களுக்கு முன்பு சட்டவிரோதமாக வெட்டி கனரக வாகனங்களில் கடத்திச் சென்றுள்ளனா்.

இதனால் அரசுக்கு ரூ. 5 லட்சம் வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த நபா்கள் மீது சட்டப்பூா்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கனரக வாகனங்களைப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.

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