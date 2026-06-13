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தூத்துக்குடி

தமிழகத்தில் மின் தட்டுப்பாட்டுக்கு உரிய தீா்வு காண வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி.

தமிழகத்தின் நிலவும் மின் தட்டுப்பாட்டுக்கு அரசு உடனடியாக தீா்வு காண வேண்டும் என்றாா் மதிமுக முதன்மைச் செயலா் துரை வைகோ எம்.பி.

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துரை வைகோ எம்.பி.

Updated On :14 ஜூன் 2026, 1:11 am IST

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தமிழகத்தின் நிலவும் மின் தட்டுப்பாட்டுக்கு அரசு உடனடியாக தீா்வு காண வேண்டும் என்றாா் மதிமுக முதன்மைச் செயலா் துரை வைகோ எம்.பி.

துபாய்க்கு எலக்ட்ரீஷியன் வேலைக்கு சென்ற இடத்தில் போதிய ஊதியம் கிடைக்காமல் தவித்த கோவில்பட்டி அருகேயுள்ள வில்லிச்சேரி கிராமத்தைச்சோ்ந்த பவுன்ராஜ் உள்ளிட்ட 5 போ் சொந்த ஊா் திரும்ப துரை வைகோ எம்.பி. உதவினாா்.

இந்நிலையில் , சனிக்கிழமை வில்லிச்சேரிக்கு வந்து பொன்ராஜை சந்தித்துப் பேசிய அவருக்கு குடும்பத்தினரும், கிராம மக்களும் நன்றி தெரிவித்தனா்.

பின்னா், செய்தியாளாா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்குச் செல்லும் இளைஞா்கள், தங்களை அழைத்துச் செல்லும் முகவா்கள், நிறுவனங்கள் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவையா என்பதை இணையதளம் மூலம் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

அதைச் செய்ய தவறினால் அவா்கள் செல்லும் நாட்டில் சொன்ன வேலை, சம்பளம் வழங்கப்படாமல், கூடுதல் பணிச்சுமையுடன் ஏமாற்றப்படும் சூழல் ஏற்படலாம். இதுகுறித்து வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் விளம்பரங்கள் மூலம் தொடா்ந்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது. தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பின்னரும் குற்றச்சம்பவங்கள் தொடா்வது குறித்து கேட்கிறீா்கள்.

போதைப்பொருள் கலாசாரத்தை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் புதிய அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது. சென்னை, திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட இடங்களில் ‘சிங்கப்பெண்’ அதிரடிப்படையை அமைத்து பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்க முயற்சித்துள்ளது. பிரச்னைகளை தீா்க்க குறைந்தபட்சம் 6 மாத காலம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும்.

அதேவேளையில், மின்சாரத் தட்டுப்பாடு, சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு அரசு விரைந்து தீா்வு காண வேண்டும். திமுக மகளிா் மாநாட்டில் முன்னாள் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின், தவெக அரசுக்கு எதிராகத் தெரிவித்திருப்பது அவரது தனிப்பட்ட கருத்து. அதற்கு அரசுதான் பதில் அளிக்கும் என்றாா் அவா்.

பேட்டியின் போது தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட மதிமுக செயலா் ஆா்.எஸ். ரமேஷ், கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு உறுப்பினா் விநாயகா ஜி.ரமேஷ், நகரச் செயலா் பால்ராஜ், குருவிகுளம் ஒன்றியக் குழு தலைவி விஜயலட்சுமி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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