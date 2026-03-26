காயல்பட்டினம், மாட்டுக்குளம் பகுதியில் உள்ள ஒரு கடையில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்வதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், இப்பகுதிக்கு புதன்கிழமை ரோந்து சென்ற உதவி ஆய்வாளா் இருதயராஜ், தலைமை காவலா்கள் ஜெயகாந்தன் ஆகியோா் சம்பந்தப்பட்ட கடையில் சோதனை நடத்தினா். கடை உரிமையாளா் காயல்பட்டினம், சுலைமான் நகரைச் சோ்ந்த சிராஜுதீன் மகன் பீா் முஹம்மது (37) விற்பனைக்காக கடையில் 3 கிலோ 750 கிராம் புகையிலைப் பொருள்களைப் பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது; அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், பீா் முஹம்மதிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.