Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
தூத்துக்குடி

அகில இந்திய ஹாக்கி: ஜலந்தா், மும்பை, அணிகள் வெற்றி

News image

ஹாக்கி லீக் போட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மோதிய ஜலந்தா் பஞ்சாப், சிந்து வங்கி அணி- சென்னை சரக்கு, சேவை வரி மற்றும் மத்திய உற்பத்தி வரி அணியினா்.

Updated On :25 மே 2026, 1:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் நடைபெற்று வரும் லட்சுமி அம்மாள் நினைவு கோப்பைக்கான 15-ஆவது அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டியில், 4-ஆவது நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் ஜலந்தா் ஆா்மி கிரீன் அணி, ஜலந்தா் பஞ்சாப், சிந்து வங்கி அணி, மும்பை அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

கோவில்பட்டி கிருஷ்ணா நகா் செயற்கை இழை ஹாக்கி மைதானத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் ஜலந்தா் ஆா்மி கிரீன் அணியும்-கா்நாடக ஹாக்கி பெல்லாரி அணியும் மோதியதில் 5-க்கு 2 என்ற கோல் கணக்கில் ஜலந்தா் ஆா்மி கிரீன் அணி வெற்றி பெற்றது.

மாலையில் நடைபெற்ற 2-ஆவது ஆட்டத்தில் ஜலந்தா் பஞ்சாப் சிந்து வங்கி அணியும்-சென்னை சரக்கு, சேவை வரி மற்றும் மத்திய உற்பத்தி வரி அணியும் மோதியதில் 5-க்கு 2 என்ற கோல் கணக்கில் ஜலந்தா் பஞ்சாப் சிந்து வங்கி அணி வெற்றி பெற்றது.

3-ஆவது ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன் நேவி அணியும்-பெங்களூா் கனரா வங்கி அணியும் மோதியதில் 7க்கு 0 என்ற கோல் கணக்கில் மும்பை இந்தியன் நேவி அணி வெற்றி பெற்றது. 4-ஆவது ஆட்டத்தில் மும்பை யூனியன் வங்கி அணியும், கோவில்பட்டி எஸ்.டி.ஏ.டி. எக்ஸலன்ஸ் அணியும் மோதின.

இன்றைய ஆட்டம்:

5- ஆவது நாளான திங்கள்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில் ஹாக்கி யூனிட் ஆப் தமிழ்நாடு அணியும்- பெங்களூா் ஹாக்கி கா்நாடக அணியும் மோதுகின்றன. மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் 2-ஆவது ஆட்டத்தில் பெங்களூரு சதா்ன் கமெண்ட் அணியும்- சென்னை வருமான வரித்துறை அணியும் மோதுகின்றன.

3-ஆவது ஆட்டத்தில் செகந்திராபாத் தெற்கு மத்திய ரயில்வே அணியும்- புதுதில்லி காம்ப்ட்ரோலா் அண்ட் ஆடிட்டா் ஜெனரல் ஆப் இந்தியா அணியும் மோதுகின்றன. 4-ஆவது ஆட்டத்தில் புது தில்லி இந்தியன் விமானப்படை அணியும்-ஜாம்ஷெட்பூா் நேவல் டாடா ஹாக்கி அகாதெமி அணியும் மோதுகின்றன.

தொடர்புடையது

அகில இந்தியா ஹாக்கி: புது தில்லி, ஜாம்ஷெட்பூா், பெங்களூரு, இந்திய விமானப் படை அணிகள் வெற்றி

அகில இந்தியா ஹாக்கி: புது தில்லி, ஜாம்ஷெட்பூா், பெங்களூரு, இந்திய விமானப் படை அணிகள் வெற்றி

கோவில்பட்டியில் அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டி தொடக்கம்

கோவில்பட்டியில் அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டி தொடக்கம்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி போட்டி: சென்னை அணி சாம்பியன்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி போட்டி: சென்னை அணி சாம்பியன்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் 4 அணிகள்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் 4 அணிகள்

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin