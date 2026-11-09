மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 24 தருவைகுளம் மீனவா்கள் ஊா் திரும்பினா்
மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 24 தருவைகுளம் மீனவா்கள் ஊா் திரும்பினா்...
மாலத்தீவு சிறையிலிருந்து மீட்கப்பட்ட தருவைகுளம் மீனவா்கள்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த 24 மீனவா்கள், மாலத்தீவு கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழக அரசின் முயற்சிகளைத் தொடா்ந்து விடுவிக்கப்பட்டு பத்திரமாகத் தாயகம் திரும்பினா்.
தருவைகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மீனவா்கள் கடந்த அக்.13ஆம் தேதி, 3 விசைப்படகுகளில் ஆழ்கடல் மீன்பிடி தொழிலுக்குச் சென்றபோது, மாலத்தீவு கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டனா்.
இதையடுத்து, தமிழக முதல்வா் சி.ஜோசப் விஜய்யின் வழிகாட்டுதலின்படி, மீன் வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சரின் தொடா் முயற்சியால், மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் மற்றும் மாலத்தீவில் உள்ள இந்திய உயா் ஆணையம் மூலம் மீனவா்களை விடுவித்து தாயகம் அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அதன்படி, சிறைபிடிக்கப்பட்ட 24 மீனவா்களும் கடந்த நவ.8ஆம் தேதி விடுவிக்கப்பட்டு பத்திரமாகத் தாயகம் திரும்பினா். அவா்களது விமானப் பயணச் செலவு முழுவதையும் தமிழ்நாடு அரசே ஏற்றுக்கொண்டது.
திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்துக்கு வந்தடைந்த மீனவா்களை, தூத்துக்குடி மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் வரவேற்று, அவரவா் சொந்த ஊா்களுக்குப் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தனா்.
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