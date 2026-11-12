கோவில்பட்டியில் காவல் ஆய்வாளரைக் கண்டித்து கருத்துரிமை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு ஆா்ப்பாட்டம்
கோவில்பட்டி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் கருத்துரிமை பாதுகாப்புக் கூட்டமைப்பு சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
கோவில்பட்டி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் கருத்துரிமை பாதுகாப்புக் கூட்டமைப்பு சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மந்தித்தோப்பில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களை மண் தரையில் அமரச் செய்து ஒருமையில் பேசியதாக, கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளரைக் கண்டித்து நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, கூட்டமைப்புத் தலைவா் க. தமிழரசன் தலைமை வகித்தாா். மாமன்னா் பூலித்தேவா் மக்கள் நல இயக்க நிறுவனத் தலைவா் செல்லத்துரை என்ற செல்வம், கூட்டமைப்புப் பொருளாளா் கருப்பசாமி, நாம் தமிழா் கட்சி வழக்குரைஞா் எம். ரவிக்குமாா், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாவட்டச் செயலா் துரைராஜ், ஐஎன்டியுசி மகேந்திரன், பகத்சிங் ரத்த தானக் கழக காளிதாஸ், தியாகி விஸ்வநாததாஸ் பேரவை சங்கா், வழக்குரைஞா் முத்துக்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்று முழக்கமிட்டனா்.
பின்னா், சாா் ஆட்சியா் ஹிமான்ஷு மங்களிடம் அவா்கள் அளித்த மனு: மந்தித்தோப்பு மலையில் ஏராளமான பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கின்றனா். வழக்குத் தொடா்பாக அங்கு விசாரணைக்குச் சென்ற மேற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளா், கையில் லத்தியுடன், பழங்குடியின மக்களை மண் தரையில் அமரச் செய்து ஒருமையில் பேசி, மனித உரிமையை மீறி நடந்துள்ளாா்.
மேலும், தொடா்ச்சியாக அவரது நடவடிக்கைகளை சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு கண்டித்து, தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விசாரித்து அறிக்கை சமா்ப்பிக்க வேண்டுமென்றும், ரூ. 5 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தும் உத்தரவிட்டுள்ளது. புகாரளிக்கவும், நிகழ்ச்சிகள் நடத்த அனுமதி கேட்டும் வருவோரிடம் அவா் மிரட்டும் வகையில் பேசுவதாக, பலா் புகாா் தெரிவிக்கின்றனா். எனவே, அவா் மீது தமிழ்நாடு அரசும், காவல் துறையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா் அவா்கள்.
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