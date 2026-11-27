காயல்பட்டினத்தில் தொடா் மழை: வீதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியதால் அவதி
காயல்பட்டினத்தில் கடந்த 3 நாள்களாக தொடா்ந்து பெய்த கனமழையால் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீா் பெருமளவில் தேங்கியுள்ளது.
பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கிய மழை நீரை வெளியேற்றிய நகராட்சி ஊழியா்கள்.
காயல்பட்டினத்தில் கடந்த 3 நாள்களாக தொடா்ந்து பெய்த கனமழையால் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீா் பெருமளவில் தேங்கியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலேயே காயல்பட்டினத்தில் அதிக அளவு மழை பதிவாகியுள்ள நிலையில், குடியிருப்புகள், சாலைகள், பள்ளி வளாகங்கள், மயானங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, சித்தன் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள தாழ்வான வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்துள்ளது. சில வீடுகளில் கழிப்பறைகளிலும் மழைநீா் புகுந்து, கழிவுநீருடன் கலந்து சுகாதாரச் சீா்கேட்டையும், நோய்த்தொற்று அபாயத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இப்பகுதி தெருக்களில் சாலை சீரமைப்பின்போது முறையாக ‘முல்லிங்’ செய்து பணியை தொடங்காததால் சாலைகளின் உயரம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் வீடுகள் தாழ்வான நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றன.
காயல்பட்டினம் தீவுத் தெரு அரசு மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி, நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி வளாகங்களில் தேங்கிய நீரை மோட்டாா் பம்ப் மூலம் தண்ணீா் உறிஞ்சி வெளியேற்றப்பட்டது.
குருவித்துறைப் பள்ளி கோட்டைக்குள் அமைந்துள்ள மையவாடியிலும் மழைநீா் பெருமளவில் தேங்கியதால் இறந்தவா்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் பேரிடா் மேலாண்மைக் குழுவின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நேரடி கள ஆய்வு மேற்கொண்டு நிரந்தர தீா்வு காண வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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