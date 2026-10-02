எஸ்.பி. காா் முன் தா்னாவில் ஈடுபட்ட பெண் காவலருக்கு கட்டாய ஓய்வு
தூத்துக்குடி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் காா் முன் தா்னாவில் ஈடுபட்ட பெண் காவலருக்கு கட்டாய ஓய்வு வழங்கி டிஜிபி அலுவலகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் காா் முன் தா்னாவில் ஈடுபட்ட பெண் காவலருக்கு கட்டாய ஓய்வு வழங்கி டிஜிபி அலுவலகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தெற்கு திட்டங்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் இந்திரா காந்தி (32). காவலரான இவா் தொடா் புகாா்கள் காரணமாக கடந்த ஆண்டு பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து, மீண்டும் பணி வழங்கக் கோரி அவா் காவல் துறை உயா் அதிகாரிகளிடம் தொடா்ந்து மனு அளித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், கடந்த ஆக. 13ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்துக்கு வந்த அவா், எஸ்.பி.யின் காா் முன் தரையில் அமா்ந்து தா்னாவில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது, பணியிடை நீக்க காலத்துக்கான உதவித்தொகை முறையாக வழங்கப்படவில்லை என்றும், தான் கா்ப்பமாக இருப்பதால் மீண்டும் பணியில் சோ்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தாா்.
இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், செப். 22ஆம் தேதி அவா் மீண்டும் பணியில் சோ்க்கப்பட்டு, பசுவந்தனை காவல் நிலையத்தில் பணியமா்த்தப்பட்டாா்.
இருப்பினும், அவா் மீது நிலுவையில் உள்ள குற்ற வழக்குகள் மற்றும் ஏற்கெனவே காவல் பணியில் இருந்தபோது எழுந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடா்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு அறிக்கை சமா்ப்பிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், இந்திரா காந்தியை கட்டாய ஓய்வில் அனுப்ப டிஜிபி அலுவலகத்தில் இருந்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவு தூத்துக்குடி எஸ்.பி. அலுவலகம் மூலம் பசுவந்தனை காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டதையடுத்து, அவா் கட்டாய ஓய்வில் அனுப்பப்பட்டாா்.
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