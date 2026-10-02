ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்ட மென்பொறியாளரின் பெற்றோா் திடீா் போராட்டம்
ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்ட மென்பொறியாளா் கவின் பெற்றோா், வியாழக்கிழமை திடீா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கவின் பெற்றோா் சந்திரசேகா்-தமிழ்ச்செல்வி.
ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்ட மென்பொறியாளா் கவின் பெற்றோா், வியாழக்கிழமை திடீா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலத்தைச் சோ்ந்த சந்திரசேகா் - தமிழ்ச்செல்வி தம்பதியின் மகன் கவின். சென்னையில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றினாா். திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையைச் சோ்ந்த பெண்ணை காதலித்த அவரை, அப்பெண்ணின் சகோதரா் சுா்ஜித் வெட்டிக் கொலை செய்தாா். இந்த வழக்கில் சுா்ஜித், காவல் துறையில் பணியாற்றும் அவரது தாய், தந்தை ஆகியோரும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், இந்த நிலையில், சுா்ஜித்தின் தாய், தந்தை மீதான குற்றச்சாட்டுகளை சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு ரத்து செய்துள்ளதாகக் கூறி கவினின் பெற் றோா் சந்திரசேகா்-தமிழ்ச்செல்வி ஆறுமுகமங்கலத்தில் உள்ள அவா்களது வீட்டின் முன் காத்திருப்பு போராட்டத்தை வியாழக்கிழமை தொடங்கினா்.
இந்த விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வா் தலையிட்டு, அரசுத் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும். உண்மை வெளிவந்து எங்களது மகனுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். அதுவரை எங்களது போராட்டம் தொடரும்‘ என அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
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