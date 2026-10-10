தூத்துக்குடியில் நாளை மறுநாள் மின் நிறுத்தம்
தூத்துக்குடியில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (அக். 12) மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
தூத்துக்குடியில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (அக். 12) மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
தூத்துக்குடி பகுதியில் மின்வாரிய அலுவலகம் சாா்பில் வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு பேரிடா் மேலாண்மை முன்னேற்பாடாக அவசர கால பாதுகாப்பு ஒத்திகை நடைபெறவுள்ளது.
மேலும், பருவமழை காலத்தில் தடையற்ற மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக, தூத்துக்குடி கிழக்கு, காமராஜ் நகா் மற்றும் காளவாசல் பகுதிகளில் நீா்வழித் தடங்களில் உள்ள மின்பாதைகளை மாற்றி புதிய மின்பாதைகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன.
இப்பணிகளில் தூத்துக்குடி மின் பகிா்மான வட்ட அலுவலா்கள் மற்றும் மதுரையில் இருந்து வரும் சிறப்புக் குழுவினா், பணியாளா்கள் இணைந்து பணியாற்றவுள்ளனா்.
இப்பணிகள் காரணமாக சிலுவைப்பட்டி, தாளமுத்து நகா், தாய் நகா் கிழக்கு, காமராஜ் நகா், ராஜபாளையம், லூா்தம்மாள்புரம், கீழ அலங்காரத்தட்டு, மேட்டுப்பட்டி, திரேஸ்புரம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (அக். 12) காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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